Ветряная турбина для каждого. Представлена Ventyra R1: 180 долларов и выходная мощность 50 Вт

Стартап Ventyra представил R1 первую в мире по-настоящему портативную ветровую электростанцию. Устройство призвано решить главную проблему любителей отдыха дикарем: зависимость от солнца. В отличие от солнечных панелей, Ventyra R1 способна генерировать энергию 24 часа в сутки — и ночью, и в дождь.

В сложенном виде ветрогенератор не больше коврика для йоги или большого зонта. Он легко помещается в рюкзак или багажник автомобиля. Масса составляет всего 2,5 кг. Пиковая мощность генерации ветряка составляет 75 Вт. Инвертор VENTYRA Power Hub выдает 50 Вт, к нему подключается ноутбук, смартфон или зарядные устройства. Ventyra R1 работает при скорости ветра от 3 м/с.

Сборка занимает всего 3 минуты без использования каких-либо инструментов. В комплекте идет складной телескопический штатив. Лопасти выполнены из высокопрочного углеволокна (карбона), что обеспечивает легкость и устойчивость к сильным порывам ветра. Генератор подключается напрямую к большинству популярных портативных электростанций (EcoFlow, Jackery, Bluetti и др.) через стандартные разъемы. Эта особенность позволяет использовать Ventyra R1 в сочетании с солнечной панелью при подключении к портативной электростанции, таким образом пользователь получит два совершенно независимых источника энергии.

Стоимость полного комплекта составляет 180 долларов — это цена для участников программы коллективного финансирования (на проект уже собрано более 180 тыс. долларов). Розничная цена составит 300 долларов. Поставки стартуют в декабре 2026 года.