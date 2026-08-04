Память и видеокарты уже подорожали, на очереди материнские платы. До конца 2026 года Asus, Gigabyte и MSI могут поднять цены на системные платы

Причем подорожание может произойти уже в текущем квартале

Материнские платы Asus, Gigabyte и MSI могут подорожать уже в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщает ресурс Board Channels Forums.

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Главной причиной ожидаемого роста цен называют существенное удорожание печатных плат — одного из ключевых компонентов материнских плат. По данным отраслевых источников, в течение 2026 года стоимость печатных плат может вырасти как минимум на 50%.

Давление на производителей оказывает также подорожание меди, конденсаторов, силовых элементов и различных управляющих микросхем. Все это приводит к заметному увеличению себестоимости выпускаемой продукции.

Ситуацию осложняет и слабый спрос на комплектующие для самостоятельной сборки компьютеров. Поставки материнских плат сокращаются, а компаниям приходится распределять расходы на разработку, производство и логистику между меньшим количеством устройств. В результате рентабельность бизнеса снижается.

По информации Board Channels Forums, Asus, Gigabyte и MSI пока не смогли полностью компенсировать рост затрат за счет повышения цен. Поэтому уже в третьем квартале производители могут пересмотреть отпускные цены для дистрибуторов.

Напомним, ранее сообщалось о существенном подорожании видеокарт Nvidia и AMD.