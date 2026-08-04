«Цифровой ID» в Max помолодел: подростки получили доступ к аналогу бумажных документов

Пользователи российского мессенджера Max, достигшие 14-летнего возраста, теперь могут создавать «Цифровой ID» — электронный аналог бумажных документов. На начальном этапе эта возможность доступна для студентов и граждан с инвалидностью.

Max

Подростки смогут предъявлять его для получения льгот в учреждениях культуры и общественном транспорте. В цифровой карточке пользователя после регистрации будут отображаться данные об учебном заведении, классе или курсе. Важно отметить, что для покупки товаров с возрастным ограничением 18+ или заселения в гостиницы потребуется достижение соответствующего возраста.

Процедура регистрации требует наличия подтверждённой учётной записи на портале «Госуслуг». Пользователю необходимо зайти в специальный раздел мессенджера, сгенерировать QR-код, дать согласие на обработку персональных данных и установить персональный PIN-код для безопасного доступа.

По данным на начало июня 2026 года, аудитория мессенджера Max превысила 125 миллионов человек.