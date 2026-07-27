Компьютеры больше не собираем? В Китае взлетели цены на видеокарты — всего за несколько дней ускорители Nvidia, AMD и Intel прибавили 10-30%

Видеокарты Nvidia, AMD и Intel начали стремительно дорожать в Китае на фоне резкого роста цен на память GDDR6 и GDDR7, а также дефицита ряда других компонентов, необходимых для производства графических ускорителей.

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По данным отраслевых источников, стоимость микросхем памяти выросла настолько быстро, что производители и розничные сети практически одновременно начали переписывать ценники. В результате некоторые модели видеокарт всего за несколько дней подорожали на 10–30%, а отдельные версии прибавили в цене еще больше.

Сильнее всего изменения затронули линейку GeForce RTX 50. Так, RTX 5090D теперь стоит примерно на 22% больше своего недавнего ценового минимума. RTX 5070 Ti также подорожала примерно на 22%, RTX 5070 — более чем на 16%, а модели серии RTX 5060 прибавили около 15%.

Рост цен коснулся и видеокарт AMD. Модели Radeon RX 9070 XT, RX 9070 и RX 9060 XT в зависимости от версии подорожали на 14–29%. Подорожали даже ускорители Intel Arc.

При этом некоторые производители подняли стоимость значительно сильнее среднерыночного уровня. Например, отдельные версии Colorful GeForce RTX 5080 и RTX 5070 Ti теперь на 40–60% дороже рекомендованных цен. Компания MSI, по информации источников, всего за неделю увеличила стоимость большинства моделей серии RTX 50 еще на 10–20%.

Китайские СМИ также сообщают, что поставщики уже уведомили партнеров о новых закупочных ценах. В среднем видеокарты дорожают в зависимости от объема памяти:

модели с 8 ГБ — примерно на 600 юаней (90 долларов);

с 12 ГБ — на 900 юаней (135 долларов);

с 16 ГБ — на 1200 юаней (180 долларов).

Основной причиной называют стремительный рост стоимости памяти GDDR6 и GDDR7, а также перебои с поставками. По сообщениям участников рынка, некоторые продавцы уже начали придерживать товар на складах, рассчитывая на дальнейшее повышение цен.

По данным отраслевых источников, это еще не конец: ситуация может стать еще сложнее. По их оценкам, цены на чипы DRAM в третьем квартале 2026 года могут вырасти еще примерно на 50%, а в четвертом — почти на 40%. Если этот прогноз сбудется, волна подорожания может выйти далеко за пределы Китая и затронуть мировой рынок видеокарт.

Интересно, что Nvidia, AMD и Intel пока не объявляли о повышении официальных рекомендованных цен.