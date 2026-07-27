Один обрыв ЛЭП — и 3 ГВт исчезли за 30 секунд: дата-центры стали новой проблемой энергосетей

На прошлой неделе недалеко от Вашингтона, округ Колумбия, оборвалась линия электропередачи. Обычно для восстановления электросети после подобных инцидентов требуется всего несколько секунд. Но в этот раз на это ушло более 10 минут, поскольку более 3 гигаватт мощности центров обработки данных практически одновременно прекратили потребление электроэнергии.

Согласно данным, собранным компанией Ting Labs, стартапом, управляющим сетью IoT-датчиков, подключенных к электрическим розеткам пользователей, это событие вызвало скачок напряжения в энергосистеме PJM от Северной Вирджинии до Чикаго.

Инцидент не привёл к отключению электроэнергии, но вызвал мерцание света по всему региону. Он продемонстрировал влияние, которое центры обработки данных могут оказывать на энергосистему — и участники рынка отмечают, что подобные ситуации возникают и будут возникать всё чаще.

Изображение Grok

Северная Вирджиния, находящаяся на территории PJM, является местом расположения самой высокой в мире концентрации центров обработки данных.

«Это как канарейка в угольной шахте», — сказал Рикардо де Азеведо, технический директор ON.Energy , в интервью TechCrunch. По его словам, подобные инциденты с большими нагрузками, такими как центры обработки данных, «происходят все чаще».

Обрыв линии электропередач привел к переключению центров обработки данных на резервное питание, и, по данным PJM, примерно 3,1 гигаватта нагрузки исчезли примерно за 30 секунд. Энергосистема, казалось, несколько восстановилась, но вскоре после этого произошло дальнейшее снижение нагрузки. На пике нагрузки в сети PJM было дополнительно 3,49 гигаватт электроэнергии. Потребовалось еще 11 минут, прежде чем она стабилизировалась. По данным Reuters, отключенные центры обработки данных составляли около 3% от общей нагрузки на PJM в тот момент