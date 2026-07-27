Без Zeiss не было бы современных чипов: важнейший партнер ASML расширяет производство компонентов для EUV-литографии

Новая производственная площадка в Германии поможет ускорить выпуск литографических машин и устранить одно из главных узких мест отрасли

Немецкая компания Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology (Zeiss SMT) объявила об открытии новой производственной базы в Германии, которая позволит увеличить выпуск оптических компонентов для EUV-литографии.

Это важное событие для всей полупроводниковой отрасли, поскольку Zeiss SMT остается единственным в мире поставщиком высокоточной оптики для EUV-сканеров ASML. Фактически без продукции Zeiss невозможно производство современных литографических машин, используемых для выпуска передовых микросхем.

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Именно производственные мощности Zeiss SMT считаются одним из главных факторов, ограничивающих темпы выпуска оборудования ASML. В годовом отчете компания предупреждала, что длительные перебои у поставщика способны серьезно повлиять на ее деятельность. Zeiss производит линзы, зеркала и системы освещения для EUV-сканеров, включая комплексы High-NA EUV. Одна такая проекционная система состоит более чем из 40 тыс. деталей, весит около 12 тонн, а изготовление отдельных зеркал занимает несколько месяцев.

Для расширения производства ASML выделила партнеру кредит на 1,91 млрд евро и аванс в размере 1,19 млрд евро. Совместная цель компаний — сократить время сборки каждой EUV-машины примерно с 22 до 15–16 недель и увеличить объемы поставок.

Закупки ASML у Zeiss SMT продолжают быстро расти: если в 2023 году они составили 3,33 млрд евро, то в 2024 году увеличились до 3,95 млрд евро, а в 2025 году достигли 4,41 млрд евро.

