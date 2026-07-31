Стоимость памяти взлетела до небес, на очереди эпоха дорогих видеокарт? AMD повысит цены на GPU и память для своих ускорителей вслед за Nvidia

AMD собирается повысить закупочные цены на комплекты «GPU + память» для своих видеокарт. По данным ресурс Board Channels Forums, стоимость комплектов для партнеров вырастет как минимум на 10%, а новые цены начнут действовать уже с августа, то есть с завтрашнего дня.

Изображение: Videocardz

Отмечается, что решение о повышении цены было принято еще в прошлом месяце, июне, однако AMD временно отложила вступление его в силу. Причины — слабый спрос на рынке, большие складские запасы у дистрибуторов и опасения, что повышение цен может еще сильнее ударить по продажам.

Ситуация изменилась после того, как на аналогичный шаг сделала Nvidia, причем «зеленые» повысили цены существенно — до 30%, и не только на комплекты «GPU + DDR6», но и на комплекты «GPU + DDR7». После этого AMD решила не откладывать собственное повышение цен.

Если информация подтвердится, уже в августе производители видеокарт Radeon начнут закупать графические процессоры и память по новым ценам. При этом речь идет именно о стоимости компонентов для партнеров, а не о рекомендованных розничных ценах на готовые видеокарты.

Впрочем, это не означает, что видеокарты в магазинах автоматически подорожают на те же 10%. Графический процессор и память составляют лишь часть себестоимости устройства, поэтому итоговый рост цен для покупателей может оказаться ниже. Или, наоборот, больше, так как растут цены не только на GPU и память, но и на другие компоненты видеокарт — даже на упаковку.