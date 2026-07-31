Ил-114-300 отправили в пекло: новейший пассажирский лайнер пройдет испытания экстремальной жарой

На этом этапе авиалайнер выполнит более 30 полетов

ОАК начала один из важных этапов сертификации регионального самолета Ил-114-300. Для проверки работы в условиях экстремальной жары опытный образец отправили в Узбекистан, где ему предстоит пройти серию специальных летных испытаний.

Фото: ОАК

Самолет уже выполнил беспосадочный перелет из подмосковного аэропорта Жуковский в Бухару. За 6 часов 15 минут он преодолел около 2730 километров, после чего приступил к подготовке к испытательной программе.

В ходе этого этапа Ил-114-300 выполнит более 30 полетов. Главная цель — подтвердить, что все системы самолета сохраняют работоспособность при высоких температурах воздуха, характерных для регионов с жарким климатом.

Инженеры проверят работу силовой установки, авионики, вспомогательных систем, а также оборудования пассажирского салона. Особое внимание будет уделено поведению самолета в условиях сильной жары, когда нагрузка на двигатели, электронику и системы кондиционирования существенно возрастает.

Испытания в жарком климате являются обязательной частью сертификационной программы и необходимы для получения разрешения на эксплуатацию самолета в странах с высокими летними температурами.

Ил-114-300 — глубоко модернизированная версия регионального турбовинтового самолета, разработанная Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), входящей в состав Ростеха. После завершения всех сертификационных испытаний самолет должен пополнить парк российских региональных авиаперевозчиков и заменить устаревающие машины на внутренних маршрутах. Ил-114-300 способен принять на борт 68 пассажиров, дальность полёта с максимальным количеством пассажиров — 1400 км.