Outlier Space привлекла $7,3 млн на создание первого возвращаемого космического аппарата Новой Зеландии

Стартап готовит первый запуск на 2028 год и рассчитывает занять часть рынка, который освободится после завершения работы МКС

Новозеландский стартап Outlier Space объявил о привлечении $7,35 млн на разработку многоразовой возвращаемой капсулы, предназначенной для проведения и доставки на Землю экспериментов в условиях микрогравитации.

Первый запуск аппарата запланирован на 2028 год. Компанию в 2024 году основал Джейми Франс (Jamie France), бывший глобальный директор программы ракеты Electron в Rocket Lab.

Outlier разрабатывает крупную многоразовую капсулу, рассчитывая снизить стоимость возвращения грузов за счёт увеличения доли полезной нагрузки относительно массы самого аппарата. Внутренний объём капсулы будет сопоставим с 3 стандартными научными модулями, которые используются на МКС.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Компания ожидает, что после завершения эксплуатации станции после 2030 года часть спроса на проведение экспериментов в невесомости перейдёт на коммерческие возвращаемые аппараты.

Полученные инвестиции Outlier направит на 3 ключевых направления: разработку теплозащиты и испытания всех систем капсулы, получение разрешений на полёты и предварительное бронирование миссий. Несмотря на регистрацию в Новой Зеландии, первый запуск планируется выполнить по лицензии Федерального управления гражданской авиации США (FAA), предположительно на американской ракете-носителе.

На рынке возвращаемых космических аппаратов уже работают несколько стартапов, а в июне собственную технологию возвращения грузов впервые продемонстрировала SpaceX. Тем не менее Outlier намерена сосредоточиться не на всех возможных сценариях, а исключительно на рынке исследований в условиях микрогравитации и производстве, включая фармацевтические и полупроводниковые эксперименты, делая ставку на более низкую стоимость эксплуатации и возможность масштабирования таких проектов.