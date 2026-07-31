Относительно недорогой Samsung с батареей 6000 мАч и обновлениями в течение 6 лет. Представлен Samsung Galaxy F70 Pro

Если это Pro, то каким же должен была быть обычный Galaxy F70

Samsung раскрыла дату старта продаж нового смартфона — Galaxy F70 Pro, а также опубликовала характеристики, изображения и цены. Новинка выйдет в продажу в Индии 3 августа.

Изображение: Samsung

Galaxy F70 Pro получит SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1. Емкость аккумулятора составит 6000 мАч, он будет поддерживать зарядку мощностью 45 Вт.

Изображение: Samsung

Основная камера будет тройной, с датчиками разрешением 50, 5 и 2 Мп. Смартфон получит экран Super AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+. В качестве ОС выступит Android 16 с интерфейсом One UI 8.5. Samsung также пообещала в течение 6 лет выпускать для этой модели обновления прошивки и патчи безопасности.

Изображение: Samsung

Изображение: Samsung

Galaxy F70 Pro выйдет в двух цветах — Aura Green (зеленом) и Alpha Black (черном). Цены такие: 6/128 ГБ — 275 долларов, 8/128 ГБ — 315 долларов, 8/256 ГБ — 370 долларов.