Батарея на 10 000 мАч, которая рассчитана на 7 лет, и самая лучшая камера в истории серии: появились примеры снимков, сделанных на Oppo A7 Pro Max

Компания делает ставку не только на автономность, но и на улучшенные возможности камеры в доступном сегменте.

Oppo опубликовала официальные примеры снимков, сделанных на новый смартфон A7 Pro Max, заявив, что устройство получило самые продвинутые камеры среди моделей серии A.

Производитель особенно выделяет фронтальный сенсор на 50 Мп с поддержкой сверхширокоугольной съемки с углом обзора 100 градусов, который должен помочь при групповых фотографиях и съемке больших сцен.

Фото Oppo/mydrivers

Основная камера смартфона также получила разрешение 50 Мп и оптическую стабилизацию изображения. Дополнительно предусмотрены 2-мегапиксельный монохромный сенсор и интеллектуальная вспышка, которая должна улучшить качество снимков в условиях слабого освещения. Oppo утверждает, что смартфон сможет уверенно снимать портреты, ночные сцены и повседневные кадры.

Фото Oppo

Фото Oppo

Фото Oppo

A7 Pro Max станет первым смартфоном Oppo с аккумулятором емкостью 10 000 мА•ч, которого, по словам компании, хватит на срок службы до семи лет. Устройство оснащено процессором Snapdragon 4 Gen 5, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, работает на ColorOS 16 и прошло внутренние испытания плавности работы в течение 72 месяцев. Смартфон будет доступен в трех вариантах дизайна: белом, оранжевом и черном.

Компания позиционирует устройство как «легенду нового поколения» с повышенной прочностью.