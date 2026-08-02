Батарея на 10 000 мАч, которая рассчитана на 7 лет, 80 Вт, 120 Гц и две 50-мегапиксельные камеры: Oppo A7 Pro Max оснастят самой лучшей камерой в истории серии A

Oppo раскрыла новые подробности о смартфоне A7 Pro Max, который станет первым аппаратом компании с аккумулятором емкостью более 10 000 мА•ч.

Производитель делает ставку не только на автономность, но и на возможности съемки, называя новинку смартфоном с самой лучшей камерой в истории серии A.

Фото Oppo/mydrivers

Oppo A7 Pro Max получит двойную систему камер на 50 Мп спереди и сзади. Фронтальный модуль дополнительно поддерживает сверхширокоугольную съемку с углом обзора 100 градусов. На задней панели также появится интеллектуальная вспышка, которая должна улучшить качество фотографий в условиях недостаточного освещения.

Смартфон будет оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5, аккумулятором на 10 000 мА•ч, который рассчитан на 7 лет, и поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.

Фото Oppo/ithome

Толщина корпуса составит 8,47 мм, а масса — 226 г. Продажи стартуют 4 августа, покупателям предложат версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а также варианты на 12/256 и 12/512 ГБ.

