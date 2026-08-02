ChatGPT, Grok, Claude и DeepSeek, подвиньтесь. Huawei представила новейшую модель openPangu 2.0 Pro

Компания Huawei официально представила модель openPangu 2.0 Pro. Компания объявила, что заинтересованные пользователи могут легко загрузить новое решение.

openPangu 2.0 Pro — это масштабная, открытая языковая модель, содержащая приблизительно 505 миллиардов параметров, из которых 18 миллиардов являются активными на токен, и контекстное окно на 512 тысяч токенов.

Компания позиционирует Huawei openPangu 2.0 Pro как бренд моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом. Он может предложить передовые методы для отрасли по эффективному использованию чипсетов Ascend в области обучения и вывода результатов.

Изображение Grok

Китайский технологический гигант указал точные компоненты и внутренние параметры openPangu 2.0 Pro на платформах с открытым исходным кодом. Пользователи могут посетить соответствующую платформу и загрузить обширную языковую модель для использования.

Компания Huawei заявила: «Мы искренне приглашаем разработчиков со всего мира, корпоративных партнеров и исследователей загрузить и использовать эти продукты или посетить платформу Huawei Cloud MaaS Model-as-a-Service для онлайн-обучения. Мы приветствуем отзывы пользователей, которые помогут дальнейшему совершенствованию экосистемы открытого исходного кода».