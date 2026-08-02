ChatGPT, Grok, Claude и DeepSeek, подвиньтесь. Huawei представила новейшую модель openPangu 2.0 Pro

Это открытая языковая модель

Искусственный интеллект

Компания Huawei официально представила модель openPangu 2.0 Pro. Компания объявила, что заинтересованные пользователи могут легко загрузить новое решение.

openPangu 2.0 Pro — это масштабная, открытая языковая модель, содержащая приблизительно 505 миллиардов параметров, из которых 18 миллиардов являются активными на токен, и контекстное окно на 512 тысяч токенов.

Компания позиционирует Huawei openPangu 2.0 Pro как бренд моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом. Он может предложить передовые методы для отрасли по эффективному использованию чипсетов Ascend в области обучения и вывода результатов.

Изображение Grok

Китайский технологический гигант указал точные компоненты и внутренние параметры openPangu 2.0 Pro на платформах с открытым исходным кодом. Пользователи могут посетить соответствующую платформу и загрузить обширную языковую модель для использования.

Компания Huawei заявила: «Мы искренне приглашаем разработчиков со всего мира, корпоративных партнеров и исследователей загрузить и использовать эти продукты или посетить платформу Huawei Cloud MaaS Model-as-a-Service для онлайн-обучения. Мы приветствуем отзывы пользователей, которые помогут дальнейшему совершенствованию экосистемы открытого исходного кода».

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