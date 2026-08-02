Samsung начала обновлять европейские Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra сразу после выхода

Samsung выпустила первое пострелизное обновление программного обеспечения для складных смартфонов Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra.

Новая прошивка уже начала распространяться в Европе и Индии под номерами сборок F971BXXU1AZGI для Fold8 и F976BXXU1AZGI для версии Ultra.

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Ранее обновление стало доступно пользователям в Южной Корее. Пакет размером 637,54 МБ включает операционную систему Android 17 с фирменной оболочкой One UI 9.0, а также свежее исправление системы безопасности.

Ожидается, что в ближайшее время обновление станет доступно и в других регионах. Компания традиционно выпускает первые исправления для своих флагманов поэтапно, поэтому сроки появления новой версии могут отличаться в зависимости от страны и оператора связи.