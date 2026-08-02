Чуда не произошло. Samsung Galaxy Z Fold 8 начал терять главное преимущество уже через неделю использования — складка никуда не делась

Первые обзоры показывают, что почти незаметная складка на экране Galaxy Z Fold 8 со временем становится более выраженной

Одной из главных особенностей Galaxy Z Fold 8 стала новая конструкция Flex Titanium. Samsung заявляла, что титановая опорная структура под гибким дисплеем делает складку менее заметной и лучше защищает экран при многократном складывании. Во время анонса устройство действительно демонстрировало практически идеально ровную поверхность в месте сгиба.

Однако спустя примерно неделю использования первые обозреватели заметили изменения. В опубликованных видеороликах сравниваются новые экземпляры Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra с устройствами, которые использовались для тестирования. На обоих смартфонах складка стала более заметной, чем сразу после распаковки.

Кадр GadgetsBoy

При этом складной смартфон Oppo Find N6, который также участвовал в сравнении, сохранил менее выраженную складку после аналогичного периода эксплуатации.

Насколько эффективно технология Flex Titanium будет работать в долгосрочной перспективе, станет ясно лишь после нескольких месяцев активного использования и выхода следующего поколения складных смартфонов Samsung.

