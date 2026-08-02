Паспорт не понадобится: в России вводят заселение в отели через Max

С 1 сентября 2026 года российские отели с номерным фондом более 50 мест должны предоставить гостям возможность заселения с использованием цифрового удостоверения личности в мессенджере Max. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников во время встречи с представителями гостиничной отрасли.

По словам министра, если у зарегистрированного гостя не окажется при себе паспорта, заграничного паспорта или водительского удостоверения, гостиница будет обязана оформить заселение с помощью сервиса «Цифровой ID» в приложении Max. Для этого достаточно открыть соответствующий раздел приложения и показать сотруднику отеля специальный штрихкод для сканирования.

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Функция цифровой регистрации была представлена в Max еще весной. Она позволяет отказаться от заполнения бумажных анкет при заселении и ускоряет процедуру оформления. Новые требования распространяются на крупные гостиницы и уже вступили в силу.

