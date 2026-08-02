Galaxy Z Fold 8 моментально стал хитом: Samsung срочно увеличивает производство нового флагмана

Samsung столкнулась с высоким спросом на Galaxy Z Fold 8. По данным источников в цепочке поставок, количество заказов оказалось выше ожиданий, из-за чего компания уже начала размещать дополнительные заказы на комплектующие у партнеров.

Изначально Samsung рассчитывала выпустить около 2,8 млн экземпляров Galaxy Z Fold 8, заказав соответствующее количество складных панелей. Однако после роста интереса к новинке производственные планы могут быть увеличены.

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Galaxy Z Fold 8 получил новый формат с более широкими экранами: внешний дисплей имеет диагональ 5,5 дюйма, а внутренний — 7,6 дюйма с соотношением сторон 4:3. Смартфон стал самым легким Fold в истории Samsung — 201 г при толщине в разложенном состоянии 4,5 мм.

Устройство оснащено специальной версией Snapdragon 8 Ultra пятого поколения, аккумулятором на 4800 мА•ч, зарядкой 45 Вт, беспроводной зарядкой 20 Вт и камерой с основным и сверхширокоугольным сенсорами по 50 Мп.

Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy Z Fold 8 начал терять главное преимущество уже через неделю использования — складка никуда не делась.