«Легенда нового поколения» сняла запуск ракеты с выхлопными газами температурой 2000 °C. По-настоящему неубиваемый смартфон Oppo A7 Pro Max отличается повышенной прочностью

Oppo готовится представить новый смартфон A7 Pro Max, официальная премьера которого состоится 4 августа. Компания позиционирует устройство как «легенду нового поколения» с повышенной прочностью и уже начала демонстрировать необычные испытания аппарата.

В опубликованном ролике Oppo показала запуск ракеты Gravity-1 Y4 и заявила, что смартфон столкнулся с воздействием выхлопных газов температурой около 2000 °C. Способность Oppo A7 Pro Max выдержать воздействие высокотемпературного выхлопного шлейфа от запуска ракеты станет известна после официального анонса 4 августа, на котором будут объявлены характеристики телефона, в частности, с точки зрения термостойкости и ударопрочности.

Фото Oppo/mydrivers

Главной особенностью Oppo A7 Pro Max станет аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч — впервые для смартфонов компании. Производитель заявляет, что батарея рассчитана на семь лет работы, сохраняет не менее 80% емкости после 1500 циклов зарядки и способна работать при температурах от -30 до 55 градусов.

Также устройство получит зарядку мощностью 80 Вт, процессор Snapdragon 4 Gen 5, 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, поддержку NFC, ИИ-защиту от мошенничества и инфракрасный порт.

Фото Oppo/mydrivers

Производитель делает ставку не только на автономность, но и на возможности съемки, называя новинку смартфоном с самой лучшей камерой в истории серии A.