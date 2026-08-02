«Легенда нового поколения» сняла запуск ракеты с выхлопными газами температурой 2000 °C. По-настоящему неубиваемый смартфон Oppo A7 Pro Max отличается повышенной прочностью

Производитель показал экстремальное испытание новинки возле запуска ракеты

Мобильные телефоны

Oppo готовится представить новый смартфон A7 Pro Max, официальная премьера которого состоится 4 августа. Компания позиционирует устройство как «легенду нового поколения» с повышенной прочностью и уже начала демонстрировать необычные испытания аппарата.

В опубликованном ролике Oppo показала запуск ракеты Gravity-1 Y4 и заявила, что смартфон столкнулся с воздействием выхлопных газов температурой около 2000 °C. Способность Oppo A7 Pro Max выдержать воздействие высокотемпературного выхлопного шлейфа от запуска ракеты станет известна после официального анонса 4 августа, на котором будут объявлены характеристики телефона, в частности, с точки зрения термостойкости и ударопрочности.

Фото Oppo/mydrivers

Главной особенностью Oppo A7 Pro Max станет аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч — впервые для смартфонов компании. Производитель заявляет, что батарея рассчитана на семь лет работы, сохраняет не менее 80% емкости после 1500 циклов зарядки и способна работать при температурах от -30 до 55 градусов.

Также устройство получит зарядку мощностью 80 Вт, процессор Snapdragon 4 Gen 5, 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, поддержку NFC, ИИ-защиту от мошенничества и инфракрасный порт.

Фото Oppo/mydrivers

Производитель делает ставку не только на автономность, но и на возможности съемки, называя новинку смартфоном с самой лучшей камерой в истории серии A.

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