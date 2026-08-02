Один из самых необычных смартфонов на рынке. Hisense возвращается к E-Ink спустя четыре года, новый A10 получил два экрана

Hisense начала принимать предварительные заказы на новую серию смартфонов A10 с экраном на основе электронной бумаги.

В линейку вошли модели A10 Pro и A10 Ultra, официальная презентация которых состоится 28 августа, а продажи стартуют в тот же день. Устройства доступны с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ флеш-памяти, а также в версии с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.

Фото Hisense/mydrivers

Главной особенностью серии стал 6,13-дюймовый E-Ink-дисплей, предназначенный для чтения книг, работы с документами и заметок. Hisense A10 Ultra дополнительно получил магнитный съемный цветной ЖК-экран, который крепится на заднюю панель и позволяет смотреть изображения, комиксы и другой мультимедийный контент. В младшей версии A10 Pro предусмотрены магнитное крепление и контакты для возможного подключения такого аксессуара.

Смартфоны оснащены 4-нм восьмиядерным процессором Qualcomm QCM6690, 48-мегапиксельной камерой, работают под управлением Android 16 и поддерживают ИИ-ассистента Lobster Smart Voice AI. Также заявлены NFC, инфракрасный излучатель, запись звонков, клонирование приложений и магнитная беспроводная зарядка.

Фото Hisense/mydrivers

Последним смартфоном Hisense с E-Ink-экраном был A9, представленный в 2022 году.

