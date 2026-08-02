Такого хита у Huawei не было уже давно: продажи Huawei Mate 80 превысили 8,1 млн смартфонов

Серия Huawei Mate 80 продолжает демонстрировать высокий спрос на китайском рынке. Согласно данным блогера RD Observation, к 30-й неделе 2026 года суммарные продажи смартфонов линейки достигли примерно 8,1 млн устройств. Это позволило Mate 80 занять первое место среди флагманских смартфонов китайских брендов и заметно опередить конкурентов в том же ценовом сегменте.

Серия была представлена в четвертом квартале 2025 года и стала хитом. Одной из причин успеха называют агрессивную ценовую стратегию Huawei: несмотря на рост стоимости памяти и подорожание флагманских устройств у других компаний, базовая версия Mate 80 получила стартовую цену 4699 юаней, что на 800 юаней меньше, чем у предыдущего поколения Mate 70.

Фото Huawei/mydrivers

Дополнительным преимуществом стала унификация функций между моделями. Huawei впервые оснастила все версии Mate 80 системой 3D-распознавания лица, которая раньше была доступна только в старших вариантах Pro и выше.