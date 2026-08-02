Redmi K100 Pro Max оснащен аккумулятором емкостью 9070 мАч и работает на 40% дольше предыдущего флагмана

Смартфон Redmi K100 Pro Max оснащен аккумулятором емкостью 9070 мАч, что обеспечивает увеличение времени автономной работы на 40% по сравнению с предыдущими моделями, о чем рассказали разработчики.

Менеджер по продуктам Xiaomi Ху Синьсинь заявил, что в Redmi K100 Pro Max также повышена производительность процессора Snapdragon 8 Elite Gen5, стабильность частоты кадров и оптимизировано энергопотребление.

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Ранее сообщалось, что новый телефон оснащен первым в истории Xiaomi игровым экраном с высокой частотой обновления 185 Гц, совместимым с более чем 30 популярными играми; отдельным чипом D2, поддерживающим одновременное увеличение частоты кадров и разрешения в играх; флагманским сенсорным чипом с частотой дискретизации 480 Гц; выделенной игровой антенной для значительного снижения задержки; и звуковой системой Sound by Bose для игр, улучшающей звучание выстрелов и шагов.