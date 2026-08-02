Никто, кроме SpaceX, так не может: компания запустила 90 ракет семейства Falcon с начала 2026 года

SpaceX провела 90-й запуск ракет семейства Falcon в 2026 году. Очередной Falcon 9 стартовал с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии и вывел на низкую околоземную орбиту 24 спутника Starlink. Все аппараты были успешно развернуты, подтвердив очередное успешное выполнение миссии.

Первая ступень ракеты с номером B1081 использовалась уже в 26-й раз. После отделения она совершила посадку на автономную морскую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане, продолжив эксплуатацию проверенной технологии повторного использования ускорителей.

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Таким образом, всего за первые семь месяцев 2026 года SpaceX выполнила 89 запусков Falcon 9 и один запуск Falcon Heavy.