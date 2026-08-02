Как сделали «невозможное» фото Млечного Пути с МКС: астронавт NASA раскрыл секрет съемки без звездных следов
Дон Петтит создал полностью механический трекер для камеры на орбите, который компенсировал движение станции и позволил снять звезды как неподвижные точки.
Астронавт NASA Дон Петтит рассказал, как ему удалось сделать один из самых впечатляющих снимков Млечного Пути с борта Международной космической станции. Для получения кадра он использовал специальное устройство, которое компенсировало движение МКС относительно звезд.
Во время полета станция вращается вокруг своей оси со скоростью около 17 000 миль/ч, сохраняя постоянную ориентацию к Земле. Из-за этого при длительной выдержке звезды обычно превращаются в дугообразные линии. Петтит решил применить принцип наземных звездных трекеров и создал аналогичную систему для космоса.
Специальное крепление изготовили в Рочестерском технологическом институте. Оно вращалось с периодом около 90 минут с помощью системы из шестеренок и пружинного механизма, полностью без электроники. Устройство компенсировало орбитальное движение МКС, позволяя камере Nikon Z9 с объективом Arri Zeiss 15 мм снимать звезды в виде четких точек.
После завершения экспедиции механизм вернули на Землю, где его планируют выставить в университете.
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