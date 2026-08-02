Как сделали «невозможное» фото Млечного Пути с МКС: астронавт NASA раскрыл секрет съемки без звездных следов

Дон Петтит создал полностью механический трекер для камеры на орбите, который компенсировал движение станции и позволил снять звезды как неподвижные точки.

Астронавт NASA Дон Петтит рассказал, как ему удалось сделать один из самых впечатляющих снимков Млечного Пути с борта Международной космической станции. Для получения кадра он использовал специальное устройство, которое компенсировало движение МКС относительно звезд.

Фото astro_Pettit

Во время полета станция вращается вокруг своей оси со скоростью около 17 000 миль/ч, сохраняя постоянную ориентацию к Земле. Из-за этого при длительной выдержке звезды обычно превращаются в дугообразные линии. Петтит решил применить принцип наземных звездных трекеров и создал аналогичную систему для космоса.

Специальное крепление изготовили в Рочестерском технологическом институте. Оно вращалось с периодом около 90 минут с помощью системы из шестеренок и пружинного механизма, полностью без электроники. Устройство компенсировало орбитальное движение МКС, позволяя камере Nikon Z9 с объективом Arri Zeiss 15 мм снимать звезды в виде четких точек.

Фото astro_Pettit

После завершения экспедиции механизм вернули на Землю, где его планируют выставить в университете.