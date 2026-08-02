Huawei научила смартфоны обходить перегрев: в HarmonyOS 7 появилось «прямое питание»

Новая функция позволяет играть при подключенной зарядке без постоянного нагрева аккумулятора

Huawei начала тестирование HarmonyOS 7 для 41 модели смартфонов, включая серии Mate 80, Mate 70 и Pura 90. Одним из главных нововведений системы стала функция «Прямое питание», которая должна решить проблему перегрева устройств во время игр при подключении к зарядному устройству.

При активации этой функции смартфон может получать энергию напрямую от адаптера, временно прекращая зарядку аккумулятора. Это снижает количество циклов одновременной зарядки и разрядки батареи, уменьшает выделение тепла и помогает сохранить стабильную производительность в играх.

Фото mydrivers

На первом этапе технологию получили серия Huawei Pura 90, базовая версия Huawei Pura X Max и линейка Huawei nova 16. Для работы функции необходимо обновить приложение Game Assistant до версии 16.2.2.300. Остальные поддерживаемые устройства получат обновление позже.

Помимо оптимизации питания, HarmonyOS 7 получила обновленный движок Ark Engine, новую модель управления производительностью, улучшенную платформу интеллектуальных агентов HarmonyOS Intelligent Agent Framework 2.0 и обновленную систему безопасности Star Shield с функциями защиты от мошенничества.