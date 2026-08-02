Представлен компактный мини-ПК Asus VM31 с распаянной памятью

Asus представила новый мини-ПК VM31, который появился на китайских торговых площадках. Компьютер оснащен процессором AMD Ryzen 3 30 семейства Mendocino, 8 ГБ оперативной памяти и встроенным SSD на 512 ГБ. Стоимость устройства составила 4099 юаней в Китае.

В основе системы лежит четырехъядерный чип Ryzen 3 30 с архитектурой Zen 2 и встроенной графикой Radeon 610M с двумя вычислительными блоками. Мини-ПК получил распаянную память LPDDR5-5500, а единственный слот M.2 PCIe Gen3 х2 уже занят установленным SSD, что ограничивает возможности дальнейшего расширения.

Фото Asus/ithome

Для беспроводного подключения Asus VM31 использует адаптер MediaTek MT7922 с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Набор разъемов включает два USB-A, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм на передней панели, а сзади доступны три USB-A, USB-C, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и сетевой порт RJ45 со скоростью 2,5 Гбит/с.