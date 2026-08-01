SpaceX показала уникальные кадры с орбиты как спутники Starlink помогают искать проблемы у Starship

SpaceX опубликовала новые орбитальные кадры корабля Starship S40 и рассказала, как именно они были получены. Как выяснилось, видео было создано не с одной камеры, а смонтировано из записей сразу нескольких камер, установленных на спутниках Starlink V3.

Скриншот видео SpaceX

Компания пояснила принцип работы: «Это видео сшито из отдельных записей, снятых четырьмя отдельными камерами на одном спутнике. Шесть выведенных спутников были оснащены камерами для сканирования теплозащитного экрана Starship и передачи изображений операторам для продолжения тестирования методов анализа готовности теплозащитного экрана Starship к возвращению на стартовую площадку в будущих миссиях».

Видео: SpaceX

Таким образом, основная задача спутников заключалась не в трансляции полета в реальном времени, а в максимально детальной съемке теплозащитного покрытия корабля. Полученные изображения предназначены для проверки состояния теплозащиты и дальнейшей отработки методов ее дистанционной инспекции.

На опубликованных кадрах также видно, что во время съемки Starship был специально развернут теплозащитным экраном в сторону спутников. Это позволило получить изображения наиболее важных участков корпуса космического корабля. При этом компания пока не представила детальный отчет о состоянии плиток Starship S40 — просто потому, что корабль пока еще плавает в Индийском океане.

Напомним, испытательный полет Starship S40 состоялся 25 июля, и он прошел почти идеально. На данный момент космический корабль плавает в океане, но SpaceX уже подготовила спасательную миссию.