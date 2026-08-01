Xiaomi создала автомобиль, в котором масло нужно менять раз в три года: интересные подробности о гибриде Sky Nomad N70 Max

Xiaomi смогла удивить своими большими гибридами Sky Nomad: салон с нестандартными (и широчайшими) возможностями трансформации, практически люксовое оснащение и доступные цены. Но есть и еще один интересный момент: оказалось, что ДВС в составе силовой установки требует обслуживания раз в три года. Для сравнения, в гибридах, как и в традиционных бензиновых машинах, масло в двигателе обычно меняется раз в год.

Sky Nomad N70 Max. Фото: Autohome

Для моделей Sky Nomad Xiaomi совместно с Shell разработала особое моторное масло с пониженной вязкостью — специально рассчитанное на работу двигателя исключительно в роли генератора электроэнергии. В отличие от обычных автомобилей с ДВС, где двигатель постоянно меняет режимы нагрузки и напрямую приводит колеса в движение, в Skynomad N70 Max бензиновый мотор используется только для подзарядки аккумулятора. Такой подход значительно снижает износ силового агрегата и позволяет реже проводить техническое обслуживание.

При этом сам кроссовер способен большую часть времени работать как полноценный электромобиль. Заднеприводная версия Skynomad N70 Max оснащается тяговой батареей емкостью 76 кВт·ч и может проехать до 505 км по циклу CLTC без запуска бензинового генератора. Быстрая зарядка позволяет восполнить запас энергии примерно за 18 минут, поэтому во многих повседневных поездках двигатель внутреннего сгорания может вообще не включаться.

Когда запас батареи подходит к концу, в работу вступает 1,5-литровый турбированный двигатель Harbin Dongan, который не связан с колесами напрямую, а вырабатывает электричество для аккумулятора. Xiaomi заявляет, что его КПД превышает 44%, а одного литра топлива достаточно для генерации около 4 кВт·ч энергии.

За счет топливного бака объемом 68 литров общий запас хода автомобиля достигает примерно 1500 км (по циклу CLTC). В компании считают, что такой формат позволит владельцам использовать машину как электромобиль в большинстве случаев, сохраняя возможность дальних поездок без поиска зарядной станции.

Напомним, в Китае за Sky Nomad N70 Max просят 260 тыс. юаней (примерно 3 млн рублей).