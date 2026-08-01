ChatGPT для микроволн: ученые научили радиосигналы работать с токенами

Ученые представили процессор нового типа для спутников, беспилотников и роботов

Исследователи Корнелльского университета представили микрочип нового поколения, который способен обрабатывать информацию прямо в микроволновом диапазоне, без предварительного преобразования радиосигналов в привычный цифровой формат. Ученые считают, что это первый в мире процессор такого типа, сочетающий обработку высокоскоростных потоков данных и радиосигналов в одном устройстве.

Изображение: Charissa King-O'Brien / Cornell Engineering

Ключевой особенностью разработки стала технология так называемых микроволновых токенов. Принцип во многом напоминает токены, используемые в современных больших языковых моделях: вместо передачи длинных последовательностей цифровых данных система кодирует информацию в виде небольшого набора микроволновых импульсов, которые сохраняют смысловые связи между отдельными фрагментами данных.

Такой подход позволяет значительно сократить объем передаваемой информации и одновременно уменьшить энергопотребление. Сам микрочип расходует менее 200 мВт.

В ходе испытаний ученые использовали чип для передачи спутникового снимка тропического циклона. Технология позволила уменьшить объем передаваемых данных примерно в восемь раз, при этом после восстановления изображение сохранило основные детали, необходимые для анализа.

Разработчики считают, что новая архитектура может найти применение в небольших спутниках, беспилотниках, роботах и других автономных системах, где пропускная способность каналов связи и энергопотребление имеют критическое значение.

Еще одна потенциальная особенность технологии — дополнительная аппаратная защита информации. Исследователи предполагают, что устройства с одинаковой архитектурой смогут обмениваться данными в форме микроволновых токенов, которые смогут корректно интерпретировать только аналогичные микроволновые нейронные процессоры.

Ученые уже подали патентную заявку и работают над коммерциализацией разработки в рамках университетской программы.