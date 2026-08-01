Корейцы смели Galaxy Z Fold 8: новые флагманы Samsung раскупают быстрее, чем производят

В Южной Корее дефицит новейших складных смартфонов Samsung, причем случился он еще до старта продаж: предзаказы на большинство версий Galaxy Z Fold 8 практически полностью выбраны, сроки получения смартфона сдвинулись с 7 на 28 августа. Как сообщает корейский ресурс Business Post, сейчас заказать Galaxy Z Fold 8 с ближайшей поставкой уже не получится: закончились почти все варианты памяти и расцветки. Покупателям, которые оформляют заказ после первой волны предзаказов, придется ждать около трех недель дольше первоначального срока.

Фото: Max Jambor / SamMobile

Задержки затронули и другие модели линейки. Версию Galaxy Z Fold 8 Ultra с 1 ТБ памяти Samsung также начнет отправлять только с 28 августа. Для Galaxy Z Flip 8 сроки поставки зависят от цвета и перенесены на 11 или 18 августа.

Проблема наблюдается не только в официальном онлайн-магазине Samsung: в некоторых физических магазинах Южной Кореи новые заказы принимаются на середину сентября.

В Samsung подтвердили, что причиной задержек стал спрос, который оказался значительно выше прогнозов компании. По данным Business Post, производитель заранее подготовил примерно на 40% больше Galaxy Z Fold 8, чем Galaxy Z Fold 8 Ultra, но даже этого запаса оказалось недостаточно.

Предварительные оценки показывают, что объем предзаказов на Galaxy Z Fold 8 примерно в три раза превысил показатель Galaxy Z Fold 7. При этом спрос на новинку уже достиг около 80% от уровня предзаказов серии Galaxy S26.

Samsung пока не раскрыла официальное количество оформленных предзаказов и данные о мировых продажах Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8. Однако ситуация на домашнем рынке показывает, что интерес к складным смартфонам компании продолжает расти.