На стартовой площадке NASA ожили «палочки» для ловли Starship: SpaceX готовится к новому этапу испытаний

На комплексе LC-39A во Флориде подняли на полную высоту гигантские механические захваты для ускорителя Super Heavy

На стартовом комплексе LC-39A во Флориде специалисты SpaceX завершили подъем гигантских механических «палочек» (chopsticks), установленных на башне обслуживания Starship.

На опубликованных кадрах видно, как за несколько часов массивные захваты поднимаются на полную рабочую высоту. Именно эти конструкции в будущем должны будут ловить возвращающийся ускоритель Super Heavy после полета.

«Палочки» являются одним из ключевых элементов системы многоразового использования Starship. После отделения от корабля ускоритель должен возвращаться к стартовой площадке, где башня захватит его прямо в воздухе. Такой способ уже успешно испытывался на космодроме Starbase в Техасе, а теперь аналогичная инфраструктура готовится и на восточном побережье США.

Изображение Space Coast Life NSF

Активность на историческом комплексе LC-39A, откуда ранее стартовали миссии программы Apollo и космические шаттлы, свидетельствует о подготовке SpaceX к будущим запускам Starship из Флориды. По предварительным оценкам, первые полеты и попытки поймать ускоритель Super Heavy на этой площадке могут состояться уже в конце 2026 года, если компания получит необходимые разрешения и завершит испытания инфраструктуры.

К слову, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) предлагает изменения для коммерческой космической отрасли, которые упростят лицензирование запусков ракет.

Ранее Илон Маск прокомментировал результаты 13-го испытательного полета Starship, состоявшегося 24 июля 2026 года. По его словам, верхняя ступень выполнила настолько точное управляемое приводнение в Индийском океане, что вместо посадки на воду ее можно было бы принять стартовой башней с помощью механических «рук», если бы такая задача ставилась во время испытаний.