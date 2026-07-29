Можно было ловить башней Mechazilla: Илон Маск отметил высочайшую точность приводнения Starship

Точность посадки оказалась настолько высокой, что корабль мог бы приземлиться прямо в стартовую башню

Илон Маск прокомментировал результаты 13-го испытательного полета Starship, состоявшегося 24 июля 2026 года.

По его словам, верхняя ступень выполнила настолько точное управляемое приводнение в Индийском океане, что вместо посадки на воду ее можно было бы принять стартовой башней с помощью механических «рук», если бы такая задача ставилась во время испытаний.

Кадр из видео SpaceX/elonmusk

Во время полета Starship успешно пережил вход в атмосферу, выполнил торможение двигателями и мягко коснулся поверхности океана. После приводнения корабль остался целым, при этом он остается на плаву. Это позволило инженерам получить важные данные о состоянии конструкции и теплозащитного покрытия после возвращения на Землю.

При этом испытание нельзя назвать полностью успешным. Если верхняя ступень выполнила мягкую посадку, то ускоритель Super Heavy завершил полет жестким ударом о воду.

Илон Маск уже заявил, что следующим важным этапом программы станут успешный захват Starship башней обслуживания Mechazilla. Напомним, SpaceX готовит спасательную операцию по «ловле» и возвращению прототипа Starship S40.

Кроме того, Илон Маск заявил, что высадка людей на Марс планируется уже примерно через пять–семь лет.