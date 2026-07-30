Еще одна страна подключает больницы к Starlink: интернет Илона Маска появится сразу в 300 медучреждениях Сьерра-Леоне

Министр здравоохранения Сьерра-Леоне доктор Остин Демби сообщил о подключении 300 государственных медицинских учреждений к спутниковому интернету Starlink. Торжественная церемония прошла в Педиатрическом центре передового опыта имени Джулиуса Маада Био во Фритауне. Новая система обеспечит больницы надежным высокоскоростным интернетом, что позволит врачам оперативно обмениваться информацией и консультироваться с коллегами из других регионов страны.

По словам министра, внедрение Starlink станет важным этапом цифровой трансформации системы здравоохранения. Благодаря стабильному подключению медицинские учреждения смогут быстрее передавать данные, использовать электронные медицинские системы, получать доступ к специализированным цифровым сервисам и развивать дистанционное обучение медицинского персонала. Кроме того, проект должен ускорить отказ от бумажного документооборота в пользу полностью цифровой модели работы.

Фото mohs.gov.

Новая инфраструктура также будет использоваться для взаимодействия между Педиатрическим центром передового опыта во Фритауне и будущим аналогичным учреждением в городе Коно. Власти рассчитывают, что современная связь позволит повысить качество медицинской помощи, ускорить подготовку специалистов и обеспечить более эффективный обмен знаниями между учреждениями по всей стране.