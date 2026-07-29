Claude слил переписки с пользователями следом за DeepSeek: они стали доступны через поисковик Google

В Google стало доступно для поиска бесчисленное количество чатов и артефактов Claude — интерактивных мини-приложений и документов, которые пользователи могут создавать внутри Claude.

Пользователи Reddit обнаружили, что при вводе поисковых запросов типа «site:claude.ai/share» в Google появляется длинный список общих переписок. Сообщается, что некоторые из них содержали медицинские записи, конфиденциальные документы компаний, а также имена и номера телефонов детей.

Проблема возникла из-за функции «поделиться чатом» в Claude, которая позволяет пользователям создавать ссылки, через которые любой, у кого есть назначенный URL-адрес, может просмотреть беседу или проект.

Изображение Grok

«Любой, у кого есть ссылка, может просмотреть», — предупреждает интерфейс Claude. Формулировка ясно указывает на то, что эта функция в основном предназначена для того, чтобы пользователи могли делиться своими чатами с друзьями, коллегами и небольшими группами, а не со всем интернетом. Google Docs, например, предлагает аналогичную функцию, и эти документы в итоге не становятся общедоступными в Google.

Компания Anthropic обвинила пользователей в утечке информации. На вопрос о произошедшем компания сообщила TechCrunch, что ссылки, которыми делятся пользователи, отображаются в результатах поиска только в том случае, если они опубликованы где-либо, доступном для поисковых систем, например, на форуме или в публикации в социальных сетях; компания добавила, что ссылка, отправленная кому-либо в частном порядке, не отображается в результатах поиска.

22 июля в открытом доступе оказались диалоги клиентов китайского чат-бота DeepSeek, в том числе рабочие документы и личные сообщения. Как уточнялось, данные попали в сеть из-за опции «поделиться» в интерфейсе DeepSeek. При этом топ-менеджера московской компании уволили за разглашение тайны через DeepSeek.