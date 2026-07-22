Переписки пользователей с DeepSeek всплыли в Google: публичные чаты оказались доступны в поисковой выдаче

Комментариев пока не было

Диалоги пользователей с китайской нейросетью DeepSeek начали появляться в поисковой выдаче Google. В открытом доступе оказались чаты, которые сервис помечает как общие: «Этот общий диалог создан искусственным интеллектом, предназначен только для ознакомления».

На проблему обратил внимание «Коммерсантъ». Разработчик DeepSeek пока не давал официальных комментариев по поводу возможной утечки данных.

Изображение Grok

В DeepSeek действительно предусмотрена функция создания публичной ссылки на отдельный диалог для его передачи другим пользователям. При активации этой возможности сервис предупреждает, что содержимое переписки сможет увидеть любой человек, получивший доступ к ссылке, и рекомендует заранее проверить чат на наличие конфиденциальной информации.

В обнаруженных поисковиком переписках не было найдено персональных данных пользователей. Кроме того, сервис не позволял скачивать документы из таких диалогов. При этом посетители открытых страниц могли отправить новый запрос и продолжить разговор с нейросетью. Доступа к учетным записям пользователей или их закрытой истории запросов обнаруженные публичные страницы не предоставляют.

DeepSeek — это современная китайская система искусственного интеллекта и семейство больших языковых моделей (LLM), разработанных одноименной компанией. Она специализируется на анализе, обработке и генерации текста, а также решении сложных логических, математических и программистских задач.