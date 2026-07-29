8000 мАч и не очень большой экран: раскрыты характеристики новой модели линейки Oppo A7

8 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ флеш-памяти

В базе китайского регулятора TENAA появилась страничка с описанием нового смартфона Oppo с каталожным номером PYE110. По данным инсайдера Panda is Bald, аппарат выйдет как модель линейки Oppo A7.

Oppo A7 Pro Max. Изображение: Oppo

Согласно сертификационным документам, смартфон получит 6,57-дюймовый экран AMOLED с разрешением Full HD+ и подэкранный сканер отпечатков пальцев. В качестве программной платформы ожидается ColorOS 16 на базе Android 16.

Новинка будет оснащена восьмиядерным процессором с максимальной частотой 2,4 ГГц. Покупателям предложат версии с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128, 256 или 512 ГБ.

Одной из главных особенностей устройства станет аккумулятор. В документации TENAA указана номинальная емкость 7820 мА·ч, что обычно соответствует типичной емкости около 8000 мА·ч. Разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп, основной — 50 Мп. Также смартфон получит ИК-излучатель. Габариты устройства — 159,1 × 75,8 × 8,8 мм, а масса — около 206 граммов.