Starlink официально заработал в Ираке: названы цены

Спутниковый интернет SpaceX пришёл в страну, где проводная связь заметно отстаёт от мировых стандартов

Компания SpaceX официально запустила спутниковый интернет Starlink в Ираке. Об этом сообщил инсайдер Сойер Мерритт, опубликовав карту с новой зоной покрытия и скриншот страницы сервиса.

Для жителей страны уже доступен домашний тариф Residential со скоростью до 100 Мбит/с. Стоимость подписки составляет 131 500 иракских динаров в месяц, что соответствует примерно 100 долларам.

Для подключения потребуется комплект оборудования Starlink V4, который оценили в 525 000 иракских динаров. Starlink позиционируется как решение для повседневного доступа в интернет без зависимости от традиционной проводной инфраструктуры.

Изображение Grok

Запуск стал возможен после того, как в июне 2026 года власти Ирака выдали SpaceX официальную лицензию на работу в стране.

Starlink — это глобальная спутниковая сеть, созданная компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к интернету в любой точке планеты.

На текущий момент на орбите Земли работает уже более 10 000 спутников Starlink. Сервис используют более 12 миллионов абонентов в 160 странах. Первый запуск Starlink нового поколения V3 ожидается уже в 2026 году на Starship.