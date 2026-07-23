Космические маршрутки: SpaceX запустила две ракеты Falcon 9 с разницей в несколько часов

SpaceX всего за 6 часов 26 минут выполнила два запуска ракет Falcon 9 с разных космодромов США. Компания уже не первый раз демонстрирует такую высокую скорость подготовки миссий, которая становится одной из главных особенностей её ракетной программы.

Первый запуск состоялся с базы Ванденберг в Калифорнии. Falcon 9 вывела на орбиту 24 спутника Starlink после того, как предыдущая попытка была остановлена в последний момент во время запуска двигателей. На этот раз миссия прошла успешно: все аппараты были развёрнуты, а первая ступень ракеты совершила посадку на автономную плавучую платформу менее чем через девять минут после старта.

Фото SpaceX/XFreeze

Затем компания запустила ещё одну Falcon 9 из Флориды. На этот раз ракета вывела на переходную геостационарную орбиту аппарат Mission Robotic Vehicle компании Northrop Grumman и три модуля Mission Extension Pods. Этот роботизированный спутник предназначен для обслуживания космических аппаратов, установки дополнительных систем продления срока службы, ремонта и модернизации прямо на орбите.

Ранее вице-президент SpaceX по запускам Кико Дончев рассказал историю одного из самых необычных ускорителей Falcon 9 — Booster 1069, назвав его «оригинальной шаткой ракетой» («OG tippy rocket»). Это ускоритель, который после первого полета едва не был уничтожен, затем пережил замену всех двигателей и совершил еще 31 полет.