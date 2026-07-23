Риск в каждой розетке: Роскачество назвало опасные зарядные устройства

Роскачество подвело итоги исследования сетевых зарядных устройств, проверив 20 моделей по 37 показателям качества, безопасности и корректности маркировки. Испытания показали, что 13 устройств не соответствуют обязательным требованиям.

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Наиболее серьёзные нарушения специалисты выявили у моделей B Y Original, GQbox, Hoco, Borofone, Digma, Borasco и Flarx. У части устройств обнаружены проблемы с электрической изоляцией и применением горючих материалов, повышающих риск поражения током и возникновения пожара. Зарядное устройство Flarx также не прошло проверку по содержанию свинца в изоляции кабеля.

Высокий уровень электромагнитных помех, способных влиять на работу Wi-Fi и другой электроники, зафиксирован у B Y Original, GQbox, Hoco, Borofone, Keyron, Borasco, Apple, Digma и Flarx. Кроме того, у ряда моделей эксперты выявили недостатки в маркировке и сопроводительной документации.

Исследование также подтвердило зависимость между стоимостью устройства и уровнем безопасности. Наибольшее количество нарушений выявлено среди зарядных устройств дешевле 800 рублей. Полностью требованиям соответствовали модели Baseus и Qilive в среднем ценовом сегменте, а также Ugreen, Xiaomi, Anker, Realme и Commo среди более дорогих устройств. При этом у зарядок Apple и Samsung специалисты обнаружили отдельные замечания, не связанные с риском возгорания.

По данным Роскачества, при выборе зарядного устройства стоит отдавать предпочтение продукции известных производителей и приобретать её у официальных продавцов, чтобы снизить вероятность покупки небезопасной или контрафактной продукции.