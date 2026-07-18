После замены двигателей SpaceX готовится к старту: Starship с 20 спутниками Starlink V3 должен взлететь уже 20 июля

SpaceX перенесла запуск Starship Flight 13 на понедельник, 20 июля. Обновленную дату сообщил Дима Зенюк (@DimaZeniuk), который работает в компаниях Tesla и SpaceX. Также он известен тем, что является сотрудником социальной сети X (ранее Twitter) и часто делится актуальными новостями и инсайдами о проектах Маска.

Предыдущая попытка, запланированная на 16 июля, была отменена после аварийного прекращения запуска двигателей Super Heavy во время процедуры зажигания. Для подготовки ракеты к новому старту инженерам пришлось заменить два двигателя Raptor. Акции компании упали после этого события.

Фото SpaceX/DimaZeniuk

Flight 13 станет вторым испытательным полетом Starship версии V3. Одной из главных задач миссии станет первое развертывание 20 полнофункциональных спутников Starlink V3. Кроме того, SpaceX планирует повторный запуск одного из двигателей Raptor уже в космосе, что станет важной проверкой возможностей корабля для будущих длительных миссий.