BMW выпустила плагин для ChatGPT, который «поможет выбрать автомобиль мечты»

В BMW заявили, что пользователи могут вести естественный диалог, чтобы сконфигурировать автомобиль своей мечты.

BMW запустила новый плагин для ChatGPT, который позволяет пользователям выбрать автомобиль своей мечты посредством диалога на естественном языке.

В BMW заявляют, что инструмент сочетает в себе языковые возможности генеративного ИИ с базой знаний компании о продуктах/конфигурациях, чтобы гарантировать, что ChatGPT не только помогает пользователям сконфигурировать идеальный автомобиль, но и обеспечивает реальность сгенерированной конфигурации и ее доступность для покупки.

Изображение Grok

Пользователи могут обратиться к ИИ, например, с вопросом: «Помогите мне выбрать красный BMW 3 серии и 19-дюймовые диски», и ИИ выдаст подходящие варианты, не требуя глубоких знаний модельного ряда BMW.

Конечно, более продвинутые пользователи также могут получить рекомендации, описав свои потребности, такие как габариты автомобиля, дорожный просвет и тип силового агрегата.