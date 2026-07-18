Она точно лучше Grok 4.5 и может обойти Kimi. Илон Маск анонсировал новую ИИ-модель на 2 трлн параметров

Илон Маск сообщил, что компания xAI завершает обучение новой языковой модели с 2 трлн параметров. По его словам, она превосходит нынешнюю Grok 4.5 «во всех отношениях» и уже на следующей неделе закончит первый этап обучения.

Маск отметил, что новая модель может превзойти Kimi по качеству работы, сохранив при этом высокую скорость генерации и эффективность использования вычислительных ресурсов, которыми отличается Grok 4.5.

Изображение Grok

Поводом для обсуждения стало сравнение, которое опубликовал исследователь Мин Чой. Он заявил, что Grok 4.5 использует около 1,5 трлн параметров, тогда как Kimi K3 — 2,8 трлн. При этом выполнение задач на Kimi, по его словам, обходится примерно в три раза дороже. Исследователь назвал такой результат свидетельством высокой эффективности архитектуры xAI.

Ранее китайская компания Moonshot AI представила новую модель искусственного интеллекта Kimi K3, которая, по заявлению разработчика, стала крупнейшей ИИ-моделью в мире с открытым исходным кодом.