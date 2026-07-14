Новые флагманы Huawei показали вживую сразу после анонса: качественные фото Pura 90s Pro Max и Pura 90s Pro 5G

Сразу после глобальной презентации в Сети мы сделали качественные фотографии новых флагманов Huawei — Pura 90s Pro Max и Pura 90s Pro 5G. Смартфоны уже доступны для предзаказа в Малайзии, а позднее выйдут на рынки Ближнего Востока и Европы.
Huawei Pura 90s Pro Max получил 6,9-дюймовый OLED-дисплей LTPO с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и защиту корпуса по стандартам IP68 и IP69.
Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0 и 200-мегапиксельный перископический модуль с четырехкратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом.
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6000 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной — 80 Вт. В комплекте идет 100-ваттное зарядное устройство.
Huawei Pura 90s Pro 5G отличается более компактным 6,6-дюймовым OLED-дисплеем. Он получил основную 50-мегапиксельную камеру с переменной диафрагмой, 12,5-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 50-мегапиксельную телекамеру с поддержкой 100-кратного цифрового увеличения.
За автономность также отвечает аккумулятор на 6000 мА•ч, однако мощность зарядки ниже — 66 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводной технологии.
Pura 90s Pro отличают новые яркие расцветки корпуса: Guava Soda, Coconut White, Orange Soda и Mulberry Black.
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