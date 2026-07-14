В Новосибирской области стартует серийный выпуск легкомоторных самолётов Tango

Мэр Бердска Новосибирской области Семён Лапицкий сообщил, что в городе вскоре будет запущено серийное производство российского легкомоторного самолёта Tango («Танго»). Ранее разработчик самолёта авиакомпания S7 также заявляла о выпуске первых трёх машин до конца 2025 года и о планах наладить серийное производство к концу 2026 года.

Фото: S7

Сейчас на производственной площадке в районе аэродрома «Бердск-Центральный» монтируется оборудование для раскройки и «запекания» элементов конструкции из композита и собираются монтажные стапели. Tango будет изготовлен из отечественных композитов, его ключевые компоненты, в том числе авиадвигатель АПД-520, производят и собирают в Бердске. Первые опытные машины уже проходят программу испытаний и сертификации, добавил Лапицкий.