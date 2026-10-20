Легендарный ПК Atari 800XL возвращается: с картриджами и поддержкой BASIC за 220 долларов

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| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

Компания Retro Games выпустила полноценную полноразмерную реплику классического ПК Atari 800XL под названием THE 800XL. Главной фишкой новинки стал не просто стандартный запуск 25 встроенных ретро-игр вроде Asteroids, Centipede и Missile Command, а полноценный режим классического компьютера с рабочей встроенной средой программирования Atari BASIC. Для пользователей это означает возможность не только запускать готовый софт, но и самостоятельно писать, сохранять и выполнять собственный код прямо на устройстве.

Автор: Retro Games/Atari Источник: newatlas.com

Новая версия воспроизводит дизайн оригинальной модели 1983 года, но адаптирована под современные стандарты. Корпус оснастили полноценной механической клавиатурой на 57 клавиш, физическим слотом для картриджей семейства Atari (400, 800, XL, XE, а также 5200), четырьмя портами USB-A и разъёмом HDMI с поддержкой режимов 50/60 Гц и CRT-фильтрами.

Помимо физических картриджей, устройства поддерживает загрузку образов дискет и кассет с внешних USB-накопителей, а также предлагает современные функции вроде четырёх слотов сохранения и перемотки игрового процесса.

Устройство поступит в продажу по цене $219,99 (около €220), а первые поставки запланированы на 23 апреля 2027 года. Модель расширяет линейку полноразмерных реплик Retro Games и выходит на рынок, где уже представлены мини-версия THE400 Mini и полноразмерная реплика Commodore 64, предлогая энтузиастам функциональность оригинального железа в современном исполнении.

Источник: newatlas

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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