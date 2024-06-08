Что не так с проектором HY320

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| Рассуждения | Проекторы, ТВ, ТВ-боксы и приставки

HY320 — самый дешёвый проектор с честным разрешением FullHD и встроенным медиаплеером на Android. При заказе из Китая цены начинаются с 4900 рублей, российские продавцы продают их за 6900-10000 руб.

У этого проектора много плюсов, но есть один жирный минус, который портит всё: отсутствие защиты от пыли.

Проекторы HY320 часто продаются вообще без бренда, но могут и продаваться под разными брендами. Я заказывал из России и мне приехал проектор бренда Luckyrood, причём с полной локализацией: все надписи на коробке на русском, русская инструкция, русский язык по умолчанию в Android.

Этот проектор является дальнейшим развитием популярного проектора HY300 и отличается от него более высоким разрешением матрицы (1920x1080, а не 1280x720 точек), большей яркостью и прямоугольным корпусом (у HY300 он цилиндрический). Всё остальное очень похоже, включая формфактор — проектор на ноге, позволяющей направить его в том числе и на потолок. Резьбы под штатив также нет.

Сзади кнопка включения, индикатор питания, разъём USB, выход звука 3.5 мм, разъём HDMI.

Вид основного меню такой же, как у многих китайских проекторов на Андроиде.

С помощью тестового изображения я проверил, какое у матрицы физическое разрешение. Действительно FullHD. Проверил также работу порта HDMI при подключении ноутбука. Всё работает, также в FullHD.

Расфокусировка по углам есть, но при просмотре видео она скорее всего будет почти не заметна, как и снижение яркости по углам. На следующем изображении фрагменты из углов и центра, вырезанные из предыдущего фото. Обратите внимание на хорошо заметный кусок грязи на матрице.

Увы, защиты от пыли в проекторе нет. И помимо хорошо заметного на всех изображениях куска грязи почти в центре экрана, есть десятки мелких пылинок, заметных на светлых участках изображения (можете увеличить следующее фото и разглядеть их).

С помощью точного люксметра Radex Lupin я измерил яркость проектора в ANSI люменах (методику измерения я описал здесь). Проектор очень яркий — 226 ANSI lm, он оказался самым ярким из всех китайских проекторов, которые я тестировал, включая Wanbo T2 Max new и TouYinger H6.

При такой яркости почти невозможно сделать проектор тихим. Сбоку от проектора на расстоянии одного метра от его центра уровень шума составил 41 dBa (для измерения шума я использовал прибор UNI-T UT353 в режиме измерения минимума).

Приведу все результаты моих измерений:

  • физическое разрешение 1920x1080 точек;
  • яркость проекции 226 ANSI люмен;
  • минимальное расстояние до экрана 93 см, при этом изображение будет 80 см в ширину;
  • максимальное расстояние до экрана 9.5 м, при этом изображение будет более 8 метров в ширину;
  • проекционный коэффициент (расстояния проекции / ширина изображения) 1.15;
  • уровень шума на расстоянии 1 метр 41 дБа;
  • время включения 32 секунды, время выключения 3 секунды;
  • потребляемая мощность 64 Вт.

На Youtube есть инструкции, как разбирать этот проектор и протирать матрицу от пыли. Наверняка, можно соорудить и самодельный фильтр, чтобы пыль меньше попадала в проектор и оседала на матрице.

Замечу, что существуют проекторы, где проблема пыли на матрице решена радикально — вся оптическая система полностью закрыта (технология Fully Enclosed Optical) и охлаждающий воздух дует снаружи, не попадая на матрицу и линзы. Я тестировал два таких проектора — Wanbo T2 Max и TouYinger H6. У завода-производителя Topleo, выпускающего проекторы HY300 и HY320, есть проекторы с закрытой оптикой — HY370 (1280x720) и HY319 (1920x1080), но в продаже я их не видел.

Текущую цену проектора HY320 можно посмотреть на Aliexpress.

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Об авторе
Меня зовут Алексей Надёжин. Четырнадцать лет я пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях.
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9 комментариев

Z
Интересно было бы узнать, а человеко-удобные проекторы с разъёмами (хотя б с USB) на передней панели, китайцы совсем не делают?
И с РАВНОМЕРНЫМ неназойливым шумом в < = 30 дБ возможно что-нибудь найти?
ammo
<=30 дБа это фантастика. Такого нет и в ближайшее время не будет. Я думаю достижимо 36 дБа, но очень дорого и очень большой размер будет.
Разъёмов со стороны объектива не встречал ни разу.
l
Optoma EH340/HD29 из DLP, Epson EF11 из LCD, xiaomi mi smart projector. Но ценники там повыше.
В 35dB(a) уже научились укладывать проф сегмент в районе 10.000lm… правда при нормальной температуре окружающей среды.
l
… дубль
ammo
Что?
l
Лаганул интерфейс и мой комментарий улетел не в ту ветку, извиняюсь.
А
У меня есть HY320. Заказывал через Али, Экспресс доставкой название Magcubic. интересная модель но есть проблема залетает пыль через верхнюю решетку охлаждения матрицы. Я разбирал чистил собирал смотрел а потом она опять появлялась. Аж смотреть было противно. Решил прилепить бинт, в два слоя на эту решетку. Вроде перестала залетать. А проэктор из-за этого не стал греться. Все в порядке. Соблюдайте чистоту в помещении.
a
У дешевых с али у всех нет защиты отт пыли
104521888358124693427@google
Взял себе HY320, полёт нормальный, подключил звук через Алису, пока всё устраивает. Кому нужно артикул на WB покупал 225219420. Кто знает как называется аппарат чтобы его автономным сделать, типа power bank подключить и проектор мобильный будет условно на какое-то время?

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