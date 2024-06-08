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HY320 — самый дешёвый проектор с честным разрешением FullHD и встроенным медиаплеером на Android. При заказе из Китая цены начинаются с 4900 рублей, российские продавцы продают их за 6900-10000 руб.

У этого проектора много плюсов, но есть один жирный минус, который портит всё: отсутствие защиты от пыли.

Проекторы HY320 часто продаются вообще без бренда, но могут и продаваться под разными брендами. Я заказывал из России и мне приехал проектор бренда Luckyrood, причём с полной локализацией: все надписи на коробке на русском, русская инструкция, русский язык по умолчанию в Android.

Этот проектор является дальнейшим развитием популярного проектора HY300 и отличается от него более высоким разрешением матрицы (1920x1080, а не 1280x720 точек), большей яркостью и прямоугольным корпусом (у HY300 он цилиндрический). Всё остальное очень похоже, включая формфактор — проектор на ноге, позволяющей направить его в том числе и на потолок. Резьбы под штатив также нет.

Сзади кнопка включения, индикатор питания, разъём USB, выход звука 3.5 мм, разъём HDMI.

Вид основного меню такой же, как у многих китайских проекторов на Андроиде.

С помощью тестового изображения я проверил, какое у матрицы физическое разрешение. Действительно FullHD. Проверил также работу порта HDMI при подключении ноутбука. Всё работает, также в FullHD.

Расфокусировка по углам есть, но при просмотре видео она скорее всего будет почти не заметна, как и снижение яркости по углам. На следующем изображении фрагменты из углов и центра, вырезанные из предыдущего фото. Обратите внимание на хорошо заметный кусок грязи на матрице.

Увы, защиты от пыли в проекторе нет. И помимо хорошо заметного на всех изображениях куска грязи почти в центре экрана, есть десятки мелких пылинок, заметных на светлых участках изображения (можете увеличить следующее фото и разглядеть их).

С помощью точного люксметра Radex Lupin я измерил яркость проектора в ANSI люменах (методику измерения я описал здесь). Проектор очень яркий — 226 ANSI lm, он оказался самым ярким из всех китайских проекторов, которые я тестировал, включая Wanbo T2 Max new и TouYinger H6.

При такой яркости почти невозможно сделать проектор тихим. Сбоку от проектора на расстоянии одного метра от его центра уровень шума составил 41 dBa (для измерения шума я использовал прибор UNI-T UT353 в режиме измерения минимума).

Приведу все результаты моих измерений:

физическое разрешение 1920x1080 точек;

яркость проекции 226 ANSI люмен;

минимальное расстояние до экрана 93 см, при этом изображение будет 80 см в ширину;

максимальное расстояние до экрана 9.5 м, при этом изображение будет более 8 метров в ширину;

проекционный коэффициент (расстояния проекции / ширина изображения) 1.15;

уровень шума на расстоянии 1 метр 41 дБа;

время включения 32 секунды, время выключения 3 секунды;

потребляемая мощность 64 Вт.

На Youtube есть инструкции, как разбирать этот проектор и протирать матрицу от пыли. Наверняка, можно соорудить и самодельный фильтр, чтобы пыль меньше попадала в проектор и оседала на матрице.

Замечу, что существуют проекторы, где проблема пыли на матрице решена радикально — вся оптическая система полностью закрыта (технология Fully Enclosed Optical) и охлаждающий воздух дует снаружи, не попадая на матрицу и линзы. Я тестировал два таких проектора — Wanbo T2 Max и TouYinger H6. У завода-производителя Topleo, выпускающего проекторы HY300 и HY320, есть проекторы с закрытой оптикой — HY370 (1280x720) и HY319 (1920x1080), но в продаже я их не видел.

Текущую цену проектора HY320 можно посмотреть на Aliexpress.

Для того, чтобы разместить ссылку я вынужден сделать пометку о рекламе.