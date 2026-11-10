Otto представляет Otto One: персональный ИИ-компьютер для автономных агентов

Компания Otto представила Otto One — первый специализированный компьютер для ИИ-агентов: компактное бесэкранное устройство под управлением собственной ОС Otto OS. Устройство позволяет развертывать, управлять и отслеживать автономных агентов со смартфона или компьютера, работая непрерывно в фоне. Агент живет на выделенном компьютере, который всегда включен и находится под контролем пользователя: его память, учетные данные и контекст остаются на принадлежащем вам оборудовании, а не в чужом дата-центре. По словам сооснователя и CEO Джейка Трефетона, это «самый личный компьютер, который когда-либо создавался».

В отличие от традиционных ПК, у Otto One нет клавиатуры, мыши и монитора: достаточно подключить устройство, сопрячь с приложением Otto и общаться с агентом из любой точки мира. Платформа поддерживает основные модели ИИ и открытые агентские фреймворки, а шлюз Otto управляет доступом к моделям, использованием токенов и ограничениями. Агентам предоставляется полноценная рабочая среда — браузер, файловая система, приложения, API и предварительно настроенные подключения к более чем 2000 сервисам, включая Gmail, Google Calendar и Drive, Slack, Discord, WhatsApp, Telegram, Notion, Microsoft 365 и GitHub.

Безопасность построена вокруг локального хранения: агент, его память, история чатов и автоматизации работают на устройстве, а связь между телефоном и Otto шифруется сквозным шифрованием (X3DH + Double Ratchet), аналогичным Signal. Серверы Otto передают только зашифрованный текст, ключи пользователя не покидают устройство, а отмена сопряжения стирает данные владельца одним щелчком. Некоторые функции все же требуют облака: обработка моделей, уведомления, обновления с цифровой подписью, выставление счетов и отдельные сторонние интеграции.

Коммерчески проект развивается без институциональных венчурных инвестиций: за первые шесть месяцев продано 15 000 брендированных устройств на 9 млн долларов запланированного дохода, отгружено более 1000 единиц, еженедельный запланированный объем достигает около 750 тыс. долларов (эквивалент 39 млн годового дохода). Компания ведет переговоры с более чем 25 дистрибьюторами о розничной дистрибуции в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Австралии, Новой Зеландии и Мексике, а также предварительные переговоры с корпоративными клиентами.

Otto One доступен в двух конфигурациях — 8 ГБ памяти с 256 ГБ хранилища и 16 ГБ с 512 ГБ, — бесшумный, без вентилятора, размером 112 x 112 x 38 мм; бронирование возможно за возмещаемый депозит 20 долларов, а при полной оплате при бронировании действует скидка 20%. Одновременно анонсирована линейка Otto Pro для локального выполнения моделей ИИ на процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 370 в трех конфигурациях (32/64/96 ГБ ОЗУ с SSD 512 ГБ/1 ТБ/2 ТБ); предзаказы открываются 10 ноября, поставки ожидаются в первом квартале 2027 года. Использование моделей оплачивается по мере использования через приложение Otto или собственными API-ключами за фиксированную ежемесячную плату.

Источник: TechPowerUp