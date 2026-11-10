Otto представляет Otto One: персональный ИИ-компьютер для автономных агентов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Компания Otto представила Otto One — первый специализированный компьютер для ИИ-агентов: компактное бесэкранное устройство под управлением собственной ОС Otto OS. Устройство позволяет развертывать, управлять и отслеживать автономных агентов со смартфона или компьютера, работая непрерывно в фоне. Агент живет на выделенном компьютере, который всегда включен и находится под контролем пользователя: его память, учетные данные и контекст остаются на принадлежащем вам оборудовании, а не в чужом дата-центре. По словам сооснователя и CEO Джейка Трефетона, это «самый личный компьютер, который когда-либо создавался».

В отличие от традиционных ПК, у Otto One нет клавиатуры, мыши и монитора: достаточно подключить устройство, сопрячь с приложением Otto и общаться с агентом из любой точки мира. Платформа поддерживает основные модели ИИ и открытые агентские фреймворки, а шлюз Otto управляет доступом к моделям, использованием токенов и ограничениями. Агентам предоставляется полноценная рабочая среда — браузер, файловая система, приложения, API и предварительно настроенные подключения к более чем 2000 сервисам, включая Gmail, Google Calendar и Drive, Slack, Discord, WhatsApp, Telegram, Notion, Microsoft 365 и GitHub.

Otto One
Otto One
Автор: techpowerup Источник: www.techpowerup.com

Безопасность построена вокруг локального хранения: агент, его память, история чатов и автоматизации работают на устройстве, а связь между телефоном и Otto шифруется сквозным шифрованием (X3DH + Double Ratchet), аналогичным Signal. Серверы Otto передают только зашифрованный текст, ключи пользователя не покидают устройство, а отмена сопряжения стирает данные владельца одним щелчком. Некоторые функции все же требуют облака: обработка моделей, уведомления, обновления с цифровой подписью, выставление счетов и отдельные сторонние интеграции.

Коммерчески проект развивается без институциональных венчурных инвестиций: за первые шесть месяцев продано 15 000 брендированных устройств на 9 млн долларов запланированного дохода, отгружено более 1000 единиц, еженедельный запланированный объем достигает около 750 тыс. долларов (эквивалент 39 млн годового дохода). Компания ведет переговоры с более чем 25 дистрибьюторами о розничной дистрибуции в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Австралии, Новой Зеландии и Мексике, а также предварительные переговоры с корпоративными клиентами.

Otto One доступен в двух конфигурациях — 8 ГБ памяти с 256 ГБ хранилища и 16 ГБ с 512 ГБ, — бесшумный, без вентилятора, размером 112 x 112 x 38 мм; бронирование возможно за возмещаемый депозит 20 долларов, а при полной оплате при бронировании действует скидка 20%. Одновременно анонсирована линейка Otto Pro для локального выполнения моделей ИИ на процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 370 в трех конфигурациях (32/64/96 ГБ ОЗУ с SSD 512 ГБ/1 ТБ/2 ТБ); предзаказы открываются 10 ноября, поставки ожидаются в первом квартале 2027 года. Использование моделей оплачивается по мере использования через приложение Otto или собственными API-ключами за фиксированную ежемесячную плату.

Источник: TechPowerUp

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

По любым вопросам можно обращаться:

e-mail: alexseevdenis@yandex.ru

Telegram: alexseevdenisblog

Портфолио: Таблица

Мощные мини-ПК, которые я тестировал: Посмотреть

Протестированные магнитные клавиатуры: Посмотреть

Аватарка
? 0 144 0
Автор alexseevdenis Рейтинг +1350.30
Блог ИИ, сервисы и приложения 714 4925 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

«ВАЗ-2115: как появилась „пятнашка“ и чем она живёт спустя четверть века»

ВАЗ-2115 появилась в продаже в 1997 году и выпускалась до конца 2012-го. За это время менялись двигатели, оснащение и требования покупателей, но сама машина оставалась узнаваемой. Узкие фары,...

В бирманском янтаре нашли самое длинное перо динозавра. Оно объяснило, почему ящеры с крыльями не могли летать

Способность современных птиц летать напрямую зависит от того, как устроены их перья на микроскопическом уровне. Во время взмаха крыло испытывает сильное сопротивление воздуха, поэтому каждое...

Как один бензовоз перевозит АИ-92, АИ-95 и дизель, не смешивая топливо

Представьте обычную ситуацию на заправке. Подъезжает бензовоз, водитель готовит оборудование для разгрузки, а затем из одной машины пополняют запасы сразу нескольких видов топлива. В одном...

В озёра выпустили креветок, чтобы помочь лососю — в результате лосось исчез, а вместе с ним ушли сотни белоголовых орланов

В начале 1980-х осенью к ручью Макдональд-Крик в национальном парке Глейшер слетались сотни белоголовых орланов. Их привлекала рыба: кокани, пресноводная форма нерки, поднималась сюда на нерест из...

Ugreen Studio Max5s: обзор доступных полноразмерных беспроводных наушников с LDAC и автономностью 112 часов

Ugreen Studio Max5s это обновление популярных наушников Ugreen Max5с, которые уже пару лет являются настоящим бестселлером. В новой версии Max5s поработали над звуком, сделав его более...