Почему древние перуанцы приносили людей в жертву, но почти не убивали друг друга

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| Новость | Наука и космос

Археологи выяснили, что катастрофические климатические явления в древнем Перу сопровождались массовыми человеческими жертвоприношениями, но практически не приводили к росту обычного насилия. К такому выводу пришла международная исследовательская группа, изучившая останки жителей долины Ламбаеке на севере страны. Результаты показывают, что даже во время тяжёлых экологических кризисов общество могло сохранять относительно мирную повседневную жизнь.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Учёные проанализировали останки 1633 человек, живших на протяжении нескольких тысячелетий. Следы насильственной смерти обнаружили только у 25 из них — это 1,6% исследованной выборки. Ещё у 77 человек (5,1%) нашли повреждения, которые, вероятнее всего, были получены случайно. Исследователи не обнаружили заметного увеличения числа травм в периоды климатических потрясений.

Особое внимание археологи уделили явлению Эль-Ниньо. В обычные годы засушливая долина зависела от рек, спускавшихся с Анд, и богатых рыбой прибрежных вод. Однако во время потепления Тихого океана регион сталкивался с проливными дождями, разрушительными наводнениями и сокращением рыбных запасов.

Представители культур Моче и Сикан связывали природные катастрофы с действиями сверхъестественных сил и организовывали масштабные ритуальные жертвоприношения. Археологические находки свидетельствуют, что некоторые из них могли происходить незадолго до упадка этих политических систем.

При этом авторы подчёркивают ограничения исследования: повреждения мягких тканей и случаи отравления не оставляют обязательных следов на костях, а датировки не позволяют привязать каждую смерть к конкретному году Эль-Ниньо. Работа не доказывает, что климатические катастрофы никогда не вызывали всплесков насилия, но показывает, что массовые жертвоприношения не обязательно сопровождались распадом повседневного общественного порядка.

Источник: iflscience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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