HONOR выпустила пауэрбанки на 10 000 и 20 000 мА·ч со встроенным кабелем USB-C

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| Новость | Питание и аккумуляторы

HONOR выпустила внешние аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мА·ч со встроенным кабелем USB-C и дисплеем уровня заряда. Старшая версия стоит всего на 50 юаней дороже младшей, хотя предлагает вдвое большую ёмкость. Новинки уже появились в продаже в Китае по цене 148 и 198 юаней соответственно.

Автор: HONOR Источник: www.gizmochina.com

Обе модели серии HONOR Life поддерживают двустороннюю быструю зарядку мощностью до 22,5 Вт. Встроенный плетёный кабель USB-C подходит как для питания смартфонов и других устройств, так и для восполнения заряда самого аккумулятора. Дополнительные порты USB-A и USB-C позволяют подключать несколько устройств одновременно, а цифровой экран показывает оставшийся заряд в процентах.

Младшая версия толщиной 16,68 мм весит 200 г. У модели на 20 000 мА·ч корпус толще — 24,9 мм, а масса достигает 313 г. Обе новинки оснащены контроллером NTC для контроля температуры и имеют китайскую сертификацию 3C, необходимую для соответствия местным требованиям к электронике, перевозимой авиапассажирами.

Аккумуляторы выполнены в красном корпусе с чёрными полосами. Пока HONOR предлагает их только на китайском рынке и не сообщала о сроках выхода в других странах.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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