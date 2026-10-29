Метеориты теряют до 40% массы ещё до разрушения: учёные раскрыли семь стадий падения

Космические камни не просто сгорают в атмосфере Земли: сначала их поверхность плавится, затем расплав уносит воздушный поток, а на следующих этапах порода раскалывается на фрагменты. Учёные из Института SETI проследили этот процесс по материалам 75 случаев падения метеоритов и выделили семь последовательных стадий, которые определяют, сколько вещества достигнет поверхности и где окажутся обломки.

На высоте около 60 км плавление может удалить до 40% первоначальной массы камня. Поток воздуха срывает расплав с поверхности, а отделившиеся капли продолжают испаряться. По мере снижения метеорита давление воздуха усиливается и начинает разрушать ослабленную породу. Распад ускоряет потерю скорости и меняет траектории отдельных фрагментов.

Исследователи установили, что раскалывание может начаться, когда давление воздуха на переднюю часть тела достигает лишь примерно одной пятой прочности, измеренной у метеоритов, найденных на Земле. Возможные причины — нагрев при входе в атмосферу и трещины, которые появились ещё во время движения камня в космосе. Когда разрушается задняя часть основного тела, возникает последняя яркая вспышка, а обломки разлетаются с большей относительной скоростью.

Форма сохранившегося тела тоже влияет на место падения осколков. Если его задняя часть остаётся целой, за ней возникает область пониженного давления, которая увлекает мелкие фрагменты и может собрать их в сравнительно узкую полосу на земле. Результаты исследования помогут точнее моделировать поведение астероидов при входе в атмосферу. В частности, учёные отмечают, что астероид диаметром около 20 м, взорвавшийся над Челябинском в 2013 году, прошёл через те же семь стадий.

Источник: sciencedaily