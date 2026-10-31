К 2030 году в России развернут три спутниковые сети на разных орбитах
К 2030 году в РФ планируют развернуть три спутниковые группировки. Аппараты будут работать на низкой орбите, геостационарной и высокоэллиптических. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава «Космической связи» А. Волин.
Такая многослойная архитектура нужна, чтобы обеспечить покрытие всей территории России,
В итоге это даст возможность на всей территории страны оказывать полный набор услуг,
Источник: Первый технический
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