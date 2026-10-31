К 2030 году в России развернут три спутниковые сети на разных орбитах

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| Новость | Наука и космос

К 2030 году в РФ планируют развернуть три спутниковые группировки. Аппараты будут работать на низкой орбите, геостационарной и высокоэллиптических. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава «Космической связи» А. Волин.

Автор: ИИ magnific Источник: www.magnific.com

Такая многослойная архитектура нужна, чтобы обеспечить покрытие всей территории России, в т. ч. районы Крайнего Севера, и решить проблему задержки сигнала. Например, с одними геостационарными аппаратами задержка составляет примерно 0,7-0,8 сек., а низкоорбитальные дают оперативный отклик. Высокоэллиптические орбиты эффективны для обеспечения связи в высоких широтах.

В итоге это даст возможность на всей территории страны оказывать полный набор услуг, в т. ч. для IoT (интернет вещей). Одна из ключевых группировок в этом направлении — «Марафон IoT». Она нацелена на передачу данных для устройств интернета вещей и задач в авиации.

Источник: Первый технический

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